Иж прошел испытания на трассе Формула-1 126

Тяжелый мотоцикл «Иж» концерна «Калашников» испытали в Сочи.

В Сочи на трассе «Формулы-1» концерн «Калашников» протестировал концепт тяжелого мотоцикла «Иж».

Байк имеет габариты 2900 х 940 х 1250 мм при массе 510 килограммов. Он способен развивать скорость до 250 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,5 секунды. Крутящий момент — 180 Нм. Мощность двигателя 110 кВт. Машина оснащена бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.

Впервые «Иж» для проекта «Кортеж» был представлен на форуме «Армия-2017». Ожидается, что первая партия таких мотоциклов появится в продаже в первой половине следующего года.

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Кроме мотоцикла в рамках проекта «Кортеж» планируется создание автомобилей для первых лиц государства. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн.

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