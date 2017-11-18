Иж прошел испытания на трассе Формула-1
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Иж прошел испытания на трассе Формула-1
Ноябрь 18 18:11 2017

Тяжелый мотоцикл «Иж» концерна «Калашников» испытали в Сочи.

В Сочи на трассе «Формулы-1» концерн «Калашников» протестировал концепт тяжелого мотоцикла «Иж».

Байк имеет габариты 2900 х 940 х 1250 мм при массе 510 килограммов. Он способен развивать скорость до 250 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,5 секунды. Крутящий момент  — 180 Нм.  Мощность двигателя 110 кВт. Машина оснащена бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.

Иж Калашников

Впервые «Иж» для проекта «Кортеж» был представлен на форуме «Армия-2017». Ожидается, что первая партия таких мотоциклов появится в продаже в первой половине следующего года.

Кроме мотоцикла в рамках проекта «Кортеж» планируется создание автомобилей для первых лиц государства. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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6 комментариев

  1. Seva Perrero
    Ноябрь 18, 18:42 #1 Seva Perrero

    Он по ходу бронированный

  2. Дмитрий Лельчук
    Ноябрь 18, 19:08 #2 Дмитрий Лельчук

    Г.

  3. Ilia Grushnikov
    Ноябрь 18, 19:31 #3 Ilia Grushnikov

    Может я чего не понимаю, но у этой дуры тормоза будут перегреваться.

  4. Леонид Хоха
    Ноябрь 18, 20:37 #4 Леонид Хоха

    510 кг это полная масса или снаряженная масса ?

  5. Грейс Вандир
    Ноябрь 18, 23:11 #5 Грейс Вандир

    Абассаца, 510 кг?! Из чугуния что ли?

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