Дума изменила ставку налога 163

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, которые касаются дифференциации ставок акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил.

Повлияет ли это на продажи машин? Размер акциза будет расти через каждую сотню — вплоть до 500 лошадиных сил. Свыше этого ставка меняться уже не будет. Так, например, для автомобилей с мощностью от 200 до 300 «лошадей» в следующем году акциз составит 714 рублей за лошадиную силу. Свыше 500 лошадиных сил — 1 тысячу 302 рубля

Соответственно, подорожают и машины. К примеру, если сейчас за покупку автомобиля с 200-сильным мотором придется доплатить в виде акциза 84 тысячи рублей, то со следующего года — уже 143 тысячи.

Но производители очень быстро перестроятся и снизят мощность двигателя, например, с 200 до 199 лошадиных сил. В этом ничего сложного нет, говорит председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.

Дмитрий Амелин, председатель совета директоров группы компаний «Обухов»:

«Если это массовый автомобиль, если у него, грубо говоря, цена в районе 1 млн, и маржинальный доход у него 6%, то это те деньги, на которые тут и так не разбежишься. Здесь, конечно, имеет смысл. Причем это решается совершенно элементарно, ничего в этой жизни не меняется. Меняется только программное управление двигателем, программное обеспечение, если хотите. Он сразу другую мощность дает. То есть немного меньше льем топливо, и дело с концом. Здесь все просто — вопрос лошадиных сил. Конечно, это все будет делаться».

Что же касается более мощных двигателей (а это, как правило, уже премиум-бренды), таким повышением цены их покупателей не отпугнешь. Если кто-то захочет купить себе Maybach, то он все равно его купит, считает генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research:

«Нужно четко понимать, что те люди, которые покупают мощные автомобили, допустим, 400 лошадиных сил или выше, которые стоят 8-12 млн рублей, они понимают, что их автомобиль каждый год будет дешеветь на миллион, полтора, а может и на два миллиона рублей. То есть те деньги, которые они будут терять, просто пользуясь этим техническим средством. Для таких покупателей какие-то лишние 150 тысяч, 200 тысяч, может быть, 300 тысяч рублей — это нежелательный дополнительный расход. Тем не менее это не станет барьером к покупке автомобиля, который они действительно хотят приобрести на эмоциональном уровне».

Автомобили премиум-класса занимают 10% рынка. Это не так много, и чем мощнее двигатель, тем богаче его владелец, который готов доплачивать за роскошь.

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