Авто нашли через 20 лет
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Авто нашли через 20 лет
Ноябрь 18 12:00 2017

Пропавшую 20 лет назад машину нашли там, где ее припарковал владелец

Полиция Германии нашла автомобиль, о пропаже которого житель Франкфурта сообщил 20 лет назад. Машину обнаружили на парковке, где ее оставил владелец. Об этом сообщает издание Augsburger Allgemeine.

В 1997 году пожилой мужчина оставил свой автомобиль в гараже одного из производственных зданий и забыл об этом. Машину удалось обнаружить только после того, как было принято решение снести строение.

Полицейские установили личность владельца и доставили его к потерянному автомобилю. Отмечается, что машина проржавела настолько, что уже непригодна к эксплуатации и отправится на свалку.

В сентябре текущего года во Франции нашли хэтчбек Peugeot 104, угнанный 38 лет назад. Автомобиль был найден в болоте неподалеку от города Шалон-ан-Шампань, расположенного в 160 километрах от Парижа. Полицейские оповестили владельца машины о находке, хотя он уже получил страховую выплату. Таким образом, Peugeot теперь принадлежит страховой компании.

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  Article "tagged" as:
ГерманияПарковка
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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