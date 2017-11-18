Авария на трассе в Макао

Квалификационная гонка Кубка мира FIA GT в Макао была остановлена из-за завала на первом круге, где пострадало 16 машин.
Столкновение произошло в повороте Police, одном из самых узких мест на трассе протяженностью 6,2 км. Вантхор врезался в правую заднюю часть Mercedes, после чего по цепочке в них влетели практически все остальные пилоты.
Гонка была немедленно остановлена красными флагами, после чего место аварии было достаточно быстро очищено от машин с помощью подъемных кранов.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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