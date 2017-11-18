Авария на трассе в Макао
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Ноябрь 18 19:39 2017

Квалификационная гонка Кубка мира FIA GT закончилась массовым завалом.

Квалификационная гонка Кубка мира FIA GT в Макао была остановлена из-за завала на первом круге, где пострадало 16 машин.

Столкновение произошло в повороте Police, одном из самых узких мест на трассе протяженностью 6,2 км. Вантхор врезался в правую заднюю часть Mercedes, после чего по цепочке в них влетели практически все остальные пилоты.

Гонка была немедленно остановлена красными флагами, после чего место аварии было достаточно быстро очищено от машин с помощью подъемных кранов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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