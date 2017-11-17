Юбилейный Ford Focus 7

750-тысячный автомобиль сошел с конвейера завода Ford Sollers.

На заводе совместного предприятия Ford Sollers во Всеволожске произведен юбилейный автомобиль. На первом в России заводе иностранного бренда, производящем автомобили по технологии полного цикла, уже 15 лет выпускаются бестселлер С-класса Ford Focus и 9 лет – бизнес-седан Ford Mondeo.

750-тысячным автомобилем стал универсал Ford Focus в комплектации Titanium с двигателем EcoBoost (1,5 л, 150 л.с.) и 6-ступенчатой АКП. Всего с начала работы предприятия в июле 2002 года во Всеволожске были произведены 686 270 автомобилей Ford Focus трех поколений и 63 730 Ford Mondeo четвертого и пятого поколений.

Производство Ford Focus во Всеволожске стартовало в 2002 году. В течение 9 лет Ford Focus был бессменным лидером С-сегмента, а с 2003 по 2010 становился самой продаваемой иномаркой страны. В 2011 году был продан полумиллионный автомобиль. Ford Focus неоднократно становился победителем различных конкурсов как за рубежом, так и в России. Ford является одним из лидеров сегмента и в вопросах безопасности: в 2012 году Euro NCAP назвал Ford Focus III лучшим в классе компактным семейным автомобилем за результаты краш-тестов и передовые технологии безопасности.

В настоящее время на заводе во Всеволожске выпускается Ford Focus во всех типах кузова: хетчбэк, седан и универсал. Для Ford Focus текущего поколения стали доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, мультимедийная система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке, 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.