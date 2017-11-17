Спецпредложение на Mitsubishi L200
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Спецпредложение на Mitsubishi L200
Ноябрь 17 13:02 2017

Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200

Компания «ММС Руc», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о запуске новой программы приобретения модели L200 на выгодных условиях – «Прямая выгода 250 тысяч рублей». Специальное предложение распространяется на все комплектации пикапа и действует во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России, начиная с 17 ноября 2017 года.

Новая программа позволит автолюбителям приобрести пятое поколение Mitsubishi L200 с прямой выгодой до 250 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует на первые 400 автомобилей L200, приобретенных в рамках данной программы.

Производство обновленного Mitsubishi L200 осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Таиланде. Новое поколение модели является продолжением концепции спортивных внедорожников, где были учтены все потребности владельцев пикапов со всего мира, что позволило значительно повысить уровень комфорта, улучшить управляемость и функциональность модели.

Mitsubishi L200

Второй год подряд, по итогам исследования аналитического агентства “АВТОСТАТ”, модель входит в ТОП-3 в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Давид Кох
    Ноябрь 17, 13:19 #1 Давид Кох

    Автомобиль — как жена. Пешик хочет купить авто,а автовладелец — продать. У коллеги был такой, заколебался продавать: дорого не продашь, а дешёво — жалко да и смысла мало отдавать тысяч за 400-600.
    С т з пассажира могу сказать: даже на втором ряде сидений без груза сидеть проблематично, задняя часть подпрыгивает на любой яме или кочке очень сильно, приходится держаться рукой, а то и обеими

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