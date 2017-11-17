Спецпредложение на Mitsubishi L200 35

Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200

Компания «ММС Руc», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о запуске новой программы приобретения модели L200 на выгодных условиях – «Прямая выгода 250 тысяч рублей». Специальное предложение распространяется на все комплектации пикапа и действует во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России, начиная с 17 ноября 2017 года.

Новая программа позволит автолюбителям приобрести пятое поколение Mitsubishi L200 с прямой выгодой до 250 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует на первые 400 автомобилей L200, приобретенных в рамках данной программы.

Производство обновленного Mitsubishi L200 осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Таиланде. Новое поколение модели является продолжением концепции спортивных внедорожников, где были учтены все потребности владельцев пикапов со всего мира, что позволило значительно повысить уровень комфорта, улучшить управляемость и функциональность модели.

Второй год подряд, по итогам исследования аналитического агентства “АВТОСТАТ”, модель входит в ТОП-3 в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля».