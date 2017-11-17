Российский нейромобиль 15

В России создают электромобиль, управляемый силой мысли.

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского занимается разработкой нейромобиля — автомобиля, которым можно управлять силой мысли. Полноразмерный макет представят 13 декабря на выставке «Вузпромэкспо-2017», но некоторые технические подробности уже стали известны.

Главная задача разработчиков — создание системы регистрации сигналов головного мозга разной модальности. Эта система позволит собирать данные о состоянии человека, после чего при помощи специальных алгоритмов будут выявляться ментальные команды пилота — то есть будет определяться вариант движения автомобиля, о котором подумал человек.

Машины, по мысли разработчиков, уже через три года пойдут в серийное производство и будут использоваться,для обслуживания маломобильной категории граждан.

Автомобиль оснастят электрической силовой установкой, его планируется построить на универсальной бестрансмиссионной платформе с асинхронными приводами. Такое решение обещает низкую стоимость обслуживания и высокую энергоэффективность. В дальнейшем подобная платформа может найти применение для целого семейства электромобилей.

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