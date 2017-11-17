Российский нейромобиль
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Российский нейромобиль
Ноябрь 17 10:04 2017

В России создают электромобиль, управляемый силой мысли.

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского занимается разработкой нейромобиля — автомобиля, которым можно управлять силой мысли. Полноразмерный макет представят 13 декабря на выставке «Вузпромэкспо-2017», но некоторые технические подробности уже стали известны.

neiromobil

Главная задача разработчиков — создание системы регистрации сигналов головного мозга разной модальности. Эта система позволит собирать данные о состоянии человека, после чего при помощи специальных алгоритмов будут выявляться ментальные команды пилота — то есть будет определяться вариант движения автомобиля, о котором подумал человек.

Машины, по мысли разработчиков, уже через три года пойдут в серийное производство и будут использоваться,для обслуживания маломобильной категории граждан.

neyro

Автомобиль оснастят электрической силовой установкой, его планируется построить на универсальной бестрансмиссионной платформе с асинхронными приводами. Такое решение обещает низкую стоимость обслуживания и высокую энергоэффективность. В дальнейшем подобная платформа может найти применение для целого семейства электромобилей.

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Россияуправление автомобилемэлектроавтомобиль
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Andrey Vansovskiy
    Ноябрь 17, 10:25 #1 Andrey Vansovskiy

    Главная проблема не в силе, а в «мысле». Я представляю, как наши «ездуны» начнут «мыслями» ездить. Тогда лучше на улицы совсем не выходить. Расшифровка нейросигналов интересно, в приложении к автотранспорту — опасно!

  2. Давид Кох
    Ноябрь 17, 10:45 #2 Давид Кох

    Очередной распил под йопта-мобиль. Нельзя так просто взять и управлять силой мысли, по причине отсутствия или шизофрении оной у значительного количества водятлов

  3. Vadim Gouskov
    Ноябрь 17, 10:48 #3 Vadim Gouskov

    Осталось распиарить и начать продавать…..Маск им в помощь

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