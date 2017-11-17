Реконструируют 10 участков МКАД 13

В Москве запланировали реконструировать 10 участков МКАД.

В ближайшие годы в Москве планируют начать реконструкцию около 10 участков МКАД. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

В ходе реконструкции предстоит построить новые эстакады, пешеходные переходы, переустроить инженерные сети и коммуникации. Участки планируется увязать с дорогами районного значения. Планируется реконструировать развязки на пересечении МКАД с улицей Свободы, а также Алтуфьевским и Осташковским шоссе, — отметил глава департамента.

На проектно-изыскательские работы по реконструкции из бюджета города выделят почти 3,5 миллиарда рублей.

Бочкарев указал, что за семь лет в столице реконструировали 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями,из них три были построены фактически заново — это Бусиновская развязка, Молодогвардейская, а также развязка на пересечении МКАД с улицей Подольских курсантов.

На очереди реконструкция так называемых развязок второго уровня, то есть районного масштаба. Это пересечения с небольшими дорогами. В числе первых, по его словам, будут Бесединская и Липецкая развязки, а также узел с выходом на Сколково, — рассказал В.Жидкин, глава департамента развития новых территорий Москвы.

Истчочник