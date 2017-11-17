Первый электрический грузовик Tesla Semi 30

Илон Маск представил прототип электрического грузовика Tesla.

Демонстрация грузовика состоялась в ангаре в калифорнийском Хоторне. По словам главы Tesla Inc., создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

Максимальное расстояние поездки на новом грузовике при полном заряде батарей составляет 800 километров. Без груза машина разгоняется до 100 километров в час за пять секунд. Для новых грузовиков построят специальную сеть зарядных станций, на которых за 30 минут можно будет зарядить до 80 процентов батареи.

Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

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