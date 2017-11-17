Первый электрический грузовик Tesla Semi
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Первый электрический грузовик Tesla Semi
Ноябрь 17 11:04 2017

Илон Маск представил прототип электрического грузовика Tesla.

Демонстрация грузовика состоялась в ангаре в калифорнийском Хоторне. По словам главы Tesla Inc., создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

электрический грузовик Tesla

Максимальное расстояние поездки на новом грузовике при полном заряде батарей составляет 800 километров. Без груза машина разгоняется до 100 километров в час за пять секунд. Для новых грузовиков построят специальную сеть зарядных станций, на которых за 30 минут можно будет зарядить до 80 процентов батареи.

электрический грузовик Tesla

электрический грузовик Tesla

Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

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AMSRUS
AMSRUS

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