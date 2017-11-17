Ненужные Tesla 74

В США на парковке нашли несколько десятков «брошенных» Tesla Model 3

В социальной сети Reddit пользователь с ником blfire опубликовал снимки парковки, заставленной новыми Tesla Model 3, Model S и Model X. Необычные кадры, по словам их автора, были сделаны в Южной Калифорнии, США.

Пользователи соцсети высказывали множество предположений, включая то, что авто были брошены. На некоторых из замеченных электрокаров имелись отметки, что автомобили получили повреждения или не прошли проверку качества. Позднее представитель американской компании Tesla рассказал, что это за машины, и как они попали на стоянку. Дело в том, что их перевезли с сервисной станции на время премьеры нового электрического грузовика Tesla. Ранее стало известно, что компания не смогла поставить первым клиентам необходимое количество Model 3. Вместо запланированных в третьем квартале 1 500 автомобилей автопроизводитель выпустил всего 260 машин, что обусловлено трудностями на производстве.

Tesla зафиксировала в третьем квартале чистый убыток в 671,1 млн долларов, что является максимумом в истории компании. По итогам последних девяти месяцев убытки производителя электромобилей достигают 1,28 млрд долларов.

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