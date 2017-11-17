Lifan 820EV — беспилотник для каршеринга 3

Первый беспилотный автомобиль для каршеринг-сети от Lifan Motors.

Lifan Group, в частности, ее дочерняя компания Panda Auto, стала вторым партнером Baidu по развитию беспилотного каршеринга на базе платформы Apollo (позволяющей создавать автономные управляющие системы для транспортных средств). Участие Lifan Motor и Panda Auto позволит Apollo существенно расширить аудиторию и заинтересовать клиентов разработками в данной сфере.

Сотрудничество Lifan Motors, Baidu и Panda Auto ускорит разработку беспилотных технологий и сделает каршеринг еще более выгодным для компаний и удобным для клиентов, — прокомментировал Инь Миншань, председатель Lifan Group.

На мероприятии была представлена и первая беспилотная модель – Lifan 820EV. Она получает информацию о своем местоположении и ситуации на дороге от радаров, датчиков, камер.

Автомобиль идентифицирует дорожные знаки и использует глобальную спутниковую навигацию. Таким образом, задача владельца – ввести в навигационную систему место назначения, а машина сама проложит путь и отвезет в нужную точку.

Эксплуатация автомобиля с «автопилотом» позволяет значительно повысить уровень комфорта и увеличить эффективность использования ресурса рабочего времени автомобиля. Беспилотный автомобиль можно оставить в любом удобном месте. Кроме того автомобиль самостоятельно прибывает в пункт нахождения клиента.