Geely открыла новый завод «Белджи»

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал новый кроссовер Geely Atlas, который вскоре появится на российском рынке.
Сварка на заводе Geely в Белоруссии.
Завод «Белджи» соответствует всем мировым стандартами качества. Существенная часть комплектующих будет поставляться на завод «Белджи» производителями, сотрудничающими с заводами Volvo. Общая площадь территории завода составляет 1,18 км2. На его территории разместятся цеха сборки (площадь более 16 000 м2), окраски (площадь около 8 000 м2) и сварки (площадь более 9 000 м²).
Линия сварки на заводе Geely в Белоруссии.
Цех сборки делится на три основные линии: линию интерьера, линию шасси и линию окончательной сборки. На заводе реализованы новейшие технологические решения. Так, к примеру, для обеспечения высокой коррозионной стойкости кузова автомобиля применена технология катафорезного грунтования с использованием системы управления процессом «Аналит».
Проверка качества на заводе Geely в Белоруссии.
Цех окраски рассчитан на 8 цветов. Для нанесения покрытия на наружные поверхности кузова применяются современные роботы Durr со сложной кинематикой, обеспечивающей гарантированно высокое качество покраски на поверхностях любой конфигурации.
Окраска на заводе Geely в Белоруссии.
Для покраски используются экологичные материалы на водной основе и электростатические методы нанесения покрытия, обеспечивающие 95 %-98 % переноса материала на кузов, что в сравнении с традиционной технологией пневматического нанесения снижает величину потерь лакокрасочных материалов в 8-10 раз.
Конвеер на заводе Geely в Белоруссии.
В цеху сварки организована контрольно-измерительная лаборатория контроля геометрии кузова лазерными датчиками и контактными головками на специальной контрольно-измерительной машине. Для обеспечения высокого качества сварки кузовов применяются системы контактной сварки Bosch Rexroth с адаптивным регулятором по частоте тока. Уникальность таких сварочных систем заключается в способности регулировать параметры процесса сварки в режиме реального времени и обеспечивать стопроцентный контроль качества сварных точек.
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