Geely открыла новый завод «Белджи» 31

Geely запустила производство на своем новом заводе в Белоруссии.

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал новый кроссовер Geely Atlas, который вскоре появится на российском рынке.

Завод «Белджи» соответствует всем мировым стандартами качества. Существенная часть комплектующих будет поставляться на завод «Белджи» производителями, сотрудничающими с заводами Volvo. Общая площадь территории завода составляет 1,18 км2. На его территории разместятся цеха сборки (площадь более 16 000 м2), окраски (площадь около 8 000 м2) и сварки (площадь более 9 000 м²).

Цех сборки делится на три основные линии: линию интерьера, линию шасси и линию окончательной сборки. На заводе реализованы новейшие технологические решения. Так, к примеру, для обеспечения высокой коррозионной стойкости кузова автомобиля применена технология катафорезного грунтования с использованием системы управления процессом «Аналит».

Цех окраски рассчитан на 8 цветов. Для нанесения покрытия на наружные поверхности кузова применяются современные роботы Durr со сложной кинематикой, обеспечивающей гарантированно высокое качество покраски на поверхностях любой конфигурации.

Для покраски используются экологичные материалы на водной основе и электростатические методы нанесения покрытия, обеспечивающие 95 %-98 % переноса материала на кузов, что в сравнении с традиционной технологией пневматического нанесения снижает величину потерь лакокрасочных материалов в 8-10 раз.

В цеху сварки организована контрольно-измерительная лаборатория контроля геометрии кузова лазерными датчиками и контактными головками на специальной контрольно-измерительной машине. Для обеспечения высокого качества сварки кузовов применяются системы контактной сварки Bosch Rexroth с адаптивным регулятором по частоте тока. Уникальность таких сварочных систем заключается в способности регулировать параметры процесса сварки в режиме реального времени и обеспечивать стопроцентный контроль качества сварных точек.