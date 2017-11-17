Екатеринбург оставляют без полос 18

Свердловский облсуд поддержал требование ГИБДД о ликвидации выделенных полос для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург в Екатеринбурге.

Ранее региональное УГИБДД предписало городской администрации демонтировать знаки, обозначающие выделенки на этих улицах, так как они были установлены без согласования с автоинспекцией. При этом наличие выделенных полос для общественного транспорта является одним из требований FIFA к городам, принимающим матчи ЧМ-2018.

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию администрации Екатеринбурга, поданную на решение Ленинского районного суда, который ранее признал законными предписания региональной ГИБДД о ликвидации выделенных полос для общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург в Екатеринбурге. В горадминистрации не смогли оперативно прокомментировать решение суда. «Если будет информация, в течение дня она появится на сайте»,— сообщил главный специалист отдела по работе со СМИ Дмитрий Егоркин.

ГИБДД по Свердловской области предписала администрации демонтировать знаки полос общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург, так как они были установлены без согласования с автоинспекцией. Тогда в Госавтоинспекции пояснили, что на улице Малышева автомобили должны выезжать с прилегающей территории сразу на вторую полосу, но для информирования водителей об этом не установлены знаки, что создает угрозу безопасности движения. На улице Розы Люксембург автомобилисты вынуждены заезжать на полосу, обозначенную знаками и разметкой, так как рядом с проезжей частью находится парковка и заезды на прилегающие территории.

Городские власти не исполнили предписания ГИБДД, попытавшись оспорить их в райсуде. Они предоставили данные госэкспертизы, согласно которым проведение работ полностью соответствует действующему законодательству и не создает угрозы безопасности жителям. Госавтоинспекция утверждала, что сужение полосы не соответствует требованию ГОСТа и приведет к затруднению дорожного движения. Суд поддержал доводы ГИБДД, однако горадминистрация оспорила решение, сославшись на неверное истолкование судом первой инстанции ГОСТа. Однако областной суд тоже поддержал доводы ГИБДД.

Напомним, наличие выделенных полос для общественного транспорта является одним из требований FIFA к городам, принимающим матчи ЧМ-2018. Власти Екатеринбурга намерены ввести такие полосы на 28 участках Екатеринбурга к лету 2018 года. Сейчас в городе выделено девять полос, соответствующая разметка появилась в городе весной. В августе в ходе конфликта с городскими властями сотрудники ГИБДД отключили камеры видеофиксации нарушений и отказались выносить постановления об административных нарушениях на спорных полосах. Освещая позицию Госавтоинспекции, начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин сообщал, что выделенные полосы в Екатеринбурге начнут работать только за один-два месяца до матчей чемпионата (пройдут в середине июня), все это время на их участках будут дежурить экипажи ДПС.

Архитектор фонда содействия развитию городов «Город.PRO» Владимир Злоказов подчеркнул, что выделенные полосы необходимы Екатеринбургу не только для ЧМ-2018. «Екатеринбург преимущественно передвигается на наземном общественном транспорте. В день совершается почти 1 млн поездок, и только около 25% из них — на метро. Чтобы по городу с пробками можно было комфортно передвигаться, общественный транспорт должен ходить по расписанию и не стоять в пробках. Для этого необходимо выделить полосы для общественного транспорта и обособить трамвайные пути. На машине по городу с высокой плотностью населения передвигаться никогда не будет удобно,— подчеркнул господин Злоказов.— Однако от комментариев руководства ГИБДД у меня складывается ощущение, что они взяли на себя роль защитников прав автолюбителей в городе: ранее они выступали против обособления трамвайных путей и увеличения парковочного пространства в центре Екатеринбурга». По его словам, чтобы сохранить положительный эффект от выделенной полосы на улице Малышева, фонд уже готовит для городского комитета по транспорту предложение, учитывающее пожелание ГИБДД.

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