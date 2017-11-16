В деле с «пьяным мальчиком» поставлена точка
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В деле с «пьяным мальчиком» поставлена точка
Ноябрь 16 12:01 2017

Суд приговорил Ольгу Алисову к трём годам колонии.

В Железнодорожном суде Балашихи огласили приговор Ольге Алисовой. Она признана виновной по части третьей статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Алисова

Авария произошла 23 апреля — в результате погиб шестилетний Алеша Шимко. Позже в крови ребенка были обнаружены 2,7 промилле алкоголя, по этому факту проводится отдельное расследование. Алисову поместили в СИЗО под арест.

Ольга Алисова, по решению суда, лишена водительских прав на 2,6 года и должна будет выплатить 2,5 миллиона рублей морального вреда и компенсации расходов на похороны.

Видеосъемка в ходе процесса была запрещена. Есть возможность услышать аудиофрагмент ее выступления, подробнее на www.1tv.ru

Исходя из правил ПДД, при переходе дороги пешеходы не должны создавать помех для движения транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивая обзорность, не убедившись в приближающемся транспортном средстве. Кроме этого, согласно статье 38 Конституции РФ, за ребенка несут полную ответственность его родители или в их отсутствие другие старшие родственники. В данном случае ребенок был лишен присмотра и защиты, — сказала Ольга Алисова.

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ДТП с ребенкомОльга Алисоварешение судасуд
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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Maykl Grishin
    Ноябрь 16, 12:11 #1 Maykl Grishin

    — Ещё нет. Эксперта-кричалу по всем телеканалам нужно за мошенничество в кутузку…

  2. Пётр Васильев
    Ноябрь 16, 12:17 #2 Пётр Васильев

    Лишили прав на 2,6 года? То есть 2 года, 7 месяцев и 1 неделю? Суд наш точность любит, не иначе…

  3. Den Savkin
    Ноябрь 16, 12:39 #3 Den Savkin

    После поселения и УДО станет депутатом,там таких вся Дума .походу в ее квартире тоже чьи то тапочки стоят

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