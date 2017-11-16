Urus испытали на снегу 24

Lamborghini протестировала кроссовер Urus в зимних условиях.

Lamborghini недавно намекнула на способности нового кроссовера Urus вне дорог, показав в песках работу трансмиссии в режиме Sabbia (песок). Но этим не ограничилось. Итальянцы продолжают подогревать публику перед дебютом, и теперь отправили Urus в снега.

В проморолике демонстрируется режим Neve (снег), который меняет работу полноуправляемого шасси и двигателя с полноприводной трансмиссией.

Urus получит умную систему полного привода с многорежимной трансмиссией, у которой есть предустановленные настройки как для движения по разным типам бездорожья, так и характерные «суперкаровские» режимы для максимальной отдачи на асфальте.

Точные технические характеристики Urus пока не разглашаются, однако с большой долей вероятности можно утверждать, что автомобиль получит двигатель V8 с 4-литровом и думя турбокомпрессорами, который форсируют до 650 л.с.

Уже к 2019 году итальянцы обещают подготовить версию вседорожника с гибридной силовой установкой, которая будет мощнее и быстрее базовой машины. Не исключено, что с ней Lamborghini Urus сможет претендовать на звание самого мощного кроссовера планеты. А самое интересное, что в будущем не исключается появление и полностью электрического варианта Lamborhini Urus.

Премьера нового Lamborghini Urus состоится 4 декабря 2017 года.

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