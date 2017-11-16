Тайна байкальского дна 68

Со дна Байкала подняли 92 автомобиля, 2 мотоцикла и трактор.

МЧС России провело масштабную экологическую акцию в Иркутской области. Во время экспедиции «Хрустальная глубина», со дна озера поднимали различные крупные и потенциально опасные объекты.

Спасатели-водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда нашли и подняли со дна Байкала 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, 6 снегоходов, 2 мотоцикла, трактор, вертолет и самолет.

Сложнейшая операция для подъема одного автомобиля занимает несколько часов. С помощью телеуправляемого подводного аппарата Falcon и локаторов бокового обзора спасатели обнаруживают на дне транспорт. Затем водолазы закрепляют автомобиль тросом и в его салон помещают мобильные балласты. Специалисты на пожарно-спасательном корабле наполняют балласт сжатым воздухом, после чего образуется «понтон». С помощью специализированной техники и троса наземная группировка МЧС России доставляет автомобиль на берег.

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