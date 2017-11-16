Renault и Делимобиль начали сотрудничать 2

Компания Renault Россия и крупнейший в стране оператор каршеринга «Делимобиль» объявляют о начале сотрудничества.

В рамках стратегического партнерства до конца текущего года в каршеринг будут переданы 300 автомобилей Renault Kaptur.

Renault Россия первым из автопроизводителей предложила кроссоверы для московской системы каршеринга: компания является признанным лидером сегмента SUV в России благодаря широкой модельной линейке кроссоверов и внедорожников – Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos. Увеличение присутствия кроссоверов в московской системе каршеринга — важный шаг в расширении систем городского транспорта, особенно принимая во внимание потребность пользователей каршеринга использовать автомобили не только в городе, но и за его пределами.

«Мы гордимся тем, что сервисы каршеринга выбирают для своего развития Renault Kaptur – кроссовер, который действительно «сделан в России» и производится на заводе Renault в Москве. Уверен, что клиенты оценят его по достоинству. При этом увеличение присутствия кроссоверов Renault в системе каршеринга будет способствовать дальнейшей модернизации транспортной системы Москвы и развитию умной городской среды», — отметил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков. «Целью включения Renault Kaptur в парк компании является расширение ассортимента предоставляемых автомобилей. Мы решили удовлетворить спрос со стороны тех клиентов, которым нужны машины с повышенной проходимостью. И если раньше нам нечего было им предложить, то теперь можно сказать, что у нас каршеринг – на любой вкус», – отметил генеральный директор «Делимобиль» Леонид Сысоев.

Стильный городской кроссовер Renault Kaptur, который производится на московском заводе Renault, был выбран для проекта неслучайно. Яркий выразительный внешний вид в сочетании с просторным салоном и вместительным багажником делают его незаменимым для семейных поездок, а надежная подвеска, отличная внедорожная геометрия и высокий клиренс в сочетании с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic дают уверенность не только в городе, но и за его пределами.