Новый кроссовер от Subaru 46

На официальной странице в социальной сети Твиттер японская компания производитель опубликовала фотографию своего ещё не презентованного кроссовера.

По слухам, новый Subaru Ascent будет презентован на профильном моторшоу в Лос-Анджелесе, в котором он по предварительным данным будет участвовать.

Стоит отметить, что производители как никогда охраняют всю информацию о ещё не анонсированном автомобиле. За время разработки не происходило никаких утечек информации кроме той, которую лично озвучивали представители японского концерна. Возможно, нас действительно ждёт потрясающая модель авто.

Судя по тизерам, новинка получит три ряда сидений и будет иметь внушающие габариты, как для кроссовера. В данном автомобиле читаются все основные дизайнерские характеристики кузова, которые присущи концепту Ascent прошлых лет. Хотя, многие аналитики считают, что кроссовер Subaru Ascent станет настоящим последователем Subaru Tribeca.

Нам остаётся лишь следить за новостями и ждать презентации нового автомобиля. Возможно, производители всё-таки представят кроссовер ещё до его публичного дебюта на шоу. Пока что нет данных и о том, когда новинка поступит на отечественный рынок.

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