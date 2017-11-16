Nissan Sentra и Pathfinder покинули Россию
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Nissan Sentra и Pathfinder покинули Россию
Ноябрь 16 20:03 2017

Две модели Nissan покинули российский рынок.

Российский модельный ряд Nissan сократился до семи моделей. Nissan Sentra и Pathfinder уже исчезли с официального российского сайта бренда.

Сборка седана Nissan Sentra началась в 2014 году в Ижевске. С тех пор производство автомобиля несколько раз приостанавливали. Очередная остановка производства произошла в начале этого года, и с тех пор дилеры продавали остававшиеся в наличии автомобили. За прошедшие полгода было приобретено всего 362 автомобиля Sentra.

Решение о выводе модели с российского рынка было принято на фоне сильного сокращения спроса в С-сегменте.

Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder

Большой семейный кроссовер Pathfinder нашел еще меньше покупателей: объем продаж за полгода составил всего 303 экземпляра. Автомобиль собирали на заводе Nissan в Санкт-Петербурге с 2014 года, цены на него начинались с отметки в 2 775 000 рублей. Он продавался в двух модификациях: с бензиновым V6 объемом 3,5 литра и с гибридной силовой установкой.

Вместо выпуска Pathfinder компания сосредоточит усилия на продвижении других представителях: Qashqai, X-Trail и Murano.

На данный момент российский модельный ряд Nissan представлен семью автомобилями: Almera, Terrano, Juke, Qashqai, X-Trail и Murano, а флагманом является суперкар Nissan GT-R.

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  Article "tagged" as:
NissanPathfinderSentraпрекращение продаж
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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