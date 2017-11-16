Mazda 6 дебютирует в Лос-Анджелесе
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Mazda 6 дебютирует в Лос-Анджелесе
Ноябрь 16 10:01 2017

Mazda представит новый флагман на выставке L.A. Auto Show.

Mazda Motor Corporation покажет обновленный седан Mazda6 на предстоящей выставке в Лос-Анджелесе. Основой дизайна автомобиля послужила последняя версия флагмана, в которой представлены новые технологии трансмиссии и более детализированные детали дизайна.

Mazda6

Новинка оснащена бензиновым двигателем 2,5-литра с непосредственным впрыском SKYACTIV-G и системой дезактивации цилиндров, которая легко переключается между четырьмя и двумя цилиндрами для дальнейшего повышения эффективности использования топлива. Двигатель SKYACTIV-G 2.5T с турбонаддувом, который дебютировал с кроссовером Mazda CX-9, также будет добавлен в ряд силовых агрегатов, предлагаемых в Северной Америке.

В автомобиле доступен широкий спектр передовых технологий безопасности i-ACTIVSENSE, чтобы помочь водителю определить потенциальные риски при вождении.

Среди других моделей Mazda в Лос-Анджелесе — знаменитая Mazda Vision Coupe, недавно представленная в Токио, также Mazda RT24-P и Mazda MX-5 «Halfie».

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AMSRUS
AMSRUS

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