Mazda 6 дебютирует в Лос-Анджелесе 45

Mazda представит новый флагман на выставке L.A. Auto Show.

Mazda Motor Corporation покажет обновленный седан Mazda6 на предстоящей выставке в Лос-Анджелесе. Основой дизайна автомобиля послужила последняя версия флагмана, в которой представлены новые технологии трансмиссии и более детализированные детали дизайна.

Новинка оснащена бензиновым двигателем 2,5-литра с непосредственным впрыском SKYACTIV-G и системой дезактивации цилиндров, которая легко переключается между четырьмя и двумя цилиндрами для дальнейшего повышения эффективности использования топлива. Двигатель SKYACTIV-G 2.5T с турбонаддувом, который дебютировал с кроссовером Mazda CX-9, также будет добавлен в ряд силовых агрегатов, предлагаемых в Северной Америке.

В автомобиле доступен широкий спектр передовых технологий безопасности i-ACTIVSENSE, чтобы помочь водителю определить потенциальные риски при вождении.

Среди других моделей Mazda в Лос-Анджелесе — знаменитая Mazda Vision Coupe, недавно представленная в Токио, также Mazda RT24-P и Mazda MX-5 «Halfie».