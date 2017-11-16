Lambo Франциску!
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Lambo Франциску!
Ноябрь 16 08:03 2017

Папе Римскому подарили Lamborghini

Папе Римскому Франциску подарили уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini, передает The Local. Белый автомобиль украшен золотом, как и одеяние понтифика.

Франциск папа Lamborghini Huracan

This handout photo taken on November 15, 2017 at the Vatican and released by the Vatican press office, Osservatore Romano shows Pope Francis blessin a Lamborghini Huracan received as a gift from the Italian car company. / AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO / Handout

Франциск отказался от подарка и суперкар будет продан на аукционе, а вырученные средства передадут на благотворительность.

Папа Римский освятил машину, оставил автограф на капоте и передал его в аукционный дом. Ожидается, что спортивный автомобиль спецвыпуска будет продаваться значительно дороже, чем его розничная цена в Италии, которая составляет €200 тысяч.

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LamborghiniПапа Римский
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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