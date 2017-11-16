Lambo Франциску! 14

Папе Римскому подарили Lamborghini

Папе Римскому Франциску подарили уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini, передает The Local. Белый автомобиль украшен золотом, как и одеяние понтифика.

Франциск отказался от подарка и суперкар будет продан на аукционе, а вырученные средства передадут на благотворительность.

Папа Римский освятил машину, оставил автограф на капоте и передал его в аукционный дом. Ожидается, что спортивный автомобиль спецвыпуска будет продаваться значительно дороже, чем его розничная цена в Италии, которая составляет €200 тысяч.

Источник