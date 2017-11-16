Lambo Франциску!

Папе Римскому Франциску подарили уникальный экземпляр спортивного автомобиля Lamborghini, передает The Local. Белый автомобиль украшен золотом, как и одеяние понтифика.
This handout photo taken on November 15, 2017 at the Vatican and released by the Vatican press office, Osservatore Romano shows Pope Francis blessin a Lamborghini Huracan received as a gift from the Italian car company. / AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO / Handout
Франциск отказался от подарка и суперкар будет продан на аукционе, а вырученные средства передадут на благотворительность.
Папа Римский освятил машину, оставил автограф на капоте и передал его в аукционный дом. Ожидается, что спортивный автомобиль спецвыпуска будет продаваться значительно дороже, чем его розничная цена в Италии, которая составляет €200 тысяч.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.