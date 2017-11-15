Трасса Чита — Хабаровск закрыта 2

Трассу Чита — Хабаровск временно закрыли для автобусов из-за циклона.

Ограничение движение для автобусов временно ввели на трассе Чита — Хабаровск из-за выпадения снега и образования гололеда, сообщает Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Ограничение введено по направлению Облучье — Биробиджан — Хабаровск и Биробиджан — Ленинск — Амурзет.

Трасса будет закрыта до особого распоряжения. По дороге выставлено три поста ГИБДД в составе шести человек и трех единиц техники. К расчистке трассы привлечено более 30 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 14-16 ноября в центральных, южных и северных районах Хабаровского края ожидается выпадение снега и усиление ветра в связи с выходом циклона.

Штормовые условия погоды сохраняться на островах и побережье Дальнего Востока . 15 ноября Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на фоне которого местами пройдут небольшие осадки. 17 ноября в Приморском крае ожидается сильный снег, метель, гололедные явления, ветер 15-20 м/с.

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