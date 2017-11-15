Subaru Legacy вернется в Россию
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Subaru Legacy вернется в Россию
Ноябрь 15 18:02 2017

Subaru объявила о возвращении в Россию бизнес-седана Legacy.

Продажи автомобиля начнутся во всех дилерских центрах в мае 2018 года.

Subaru Legacy 2018

В России продавался Legacy пятой генерации. Шестое поколение бизнес-седана дебютировало еще в феврале 2014 года, но до нашей страны так и не добралось из-за кризисной ситуации. Теперь в РФ сразу привезут обновленную модель.

Subaru Legacy 2018

После обновления Legacy стал похож на новую Impreza – еще одну модель, покинувшую российский рынок примерно в тот же период из-за утраты конкурентоспособности и с тех пор пережившую смену поколений.

Subaru Legacy 2018

В США Legacy 2018 модельного года предлагается с двумя бензиновыми атмосферниками – 2,5-литровым 175-сильным и 3,6-литровым 256-сильным. Оба сочетаются с вариатором и симметричным полным приводом с системой управления вектором тяги. В России эти моторы доступны для родственного Legacy универсала Outback, поэтому вероятно, что и седан привезут в двух модификациях.

Subaru Legacy 2018 салон

Комплектации и цены опубликуют ближе к старту продаж.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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