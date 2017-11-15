Революционные батареи от Fisker
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Революционные батареи от Fisker
Ноябрь 15 16:03 2017

Созданы более эффективные аккумуляторы: батареи нового типа заряжаются за минуту

Американская компания Fisker, которая всегда старается конкурировать с Tesla, запатентовала новую технологию по производству твердотелых аккумуляторов.

Революционные устройства намного эффективнее обычных литий-ионных батарей. По мнению разработчиков, их новинка способна значительно изменить всю мировую автомобильную промышленность.

Согласно данным зарубежных СМИ, Fisker запатентовала совершенно новую технологию твердотелых аккумуляторов для электрокаров. В новой батарее есть трехмерные электроды, которые будут повышать ее работоспособность на 25% по сравнению с литий-ионными. Уточняется, что емкость батарее увеличиться на 250%, а стоимость на треть ниже, чем его предшественник в 2020 году.

Инженеры рассказали, что разработка революционного аккумулятора находится пока на начальной стадии, но дата премьеры еще не озвучена. Запаса батареи будет хватать на 800 километров, а зарядить ее можно будет за пару минут.

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Fiskerаккумуляторэлектрокар
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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