Обновленный Hilux — Rocco
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Обновленный Hilux — Rocco
Ноябрь 15 09:02 2017

Toyota представила обновленный пикап Hilux Rocco.

Один из самых популярных в мире грузовиков получил изменения в дизайне экстерьера и новую версию Rocco.

Плановое обновление пикапа анонсировано для рынка Таиланда. От прежних версий автомобиль отличают форма противотуманных фар, оптика, решетка радиатора и передний бампер.

Линейка модификаций предусматривает новое исполнение Rocco с двухрядной кабиной. Автомобиль выделяется черными графикой на кузове и решеткой радиатора, а также 18-дюймовыми колесными дисками с внедорожными покрышками.

New Toyota Hilux Rocco

Toyota Hilux Rocco работает  на 2,7-литровом бензиновом двигателе мощностью 166 л.с. Предусмотрены и два турбодизеля – 2,4-литровый и 2,7-литровый (мощностью 150 и 177  л.с. соответственно).

Появления рестайлингового Toyota Hilux Rocco на российском рынке неизвестен.

Согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2017 года лидером в сегменте пикапов осталась модель Toyota Hilux (занимавшая первую строчку рейтинговой таблицы по итогам 2016 года), продажи которой, по данным АЕБ, составили 1544 экземпляра.

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Hilux RoccoToyotaновинкаПикап
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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