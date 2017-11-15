Новый Focus почти без камуфляжа
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Новый Focus почти без камуфляжа
Ноябрь 15 11:02 2017

Новый Ford Focus сфотографировали почти без камуфляжа.

В Сети появились фотографии хэтчбека Ford Focus нового поколения, запечатленного с минимальным количеством камуфляжа.

Ford Focus

Маскировочная яркая раскраска затрудняет зрительное восприятие элементов экстерьера, но можно разглядеть дизайн передней части кузова с полностью светодиодными фарами головного света, форму задних фонарей, новую хромированную решетку радиатора и оконную линию.

Ford Focus

По предварительной информации Ford Focus построят на модульной платформе. Автомобиль станет крупнее, просторнее и легче: колесная база по сравнению с нынешней моделью увеличится примерно на 50 миллиметров, а масса снизится на 50 килограммов.

В гамму двигателей войдет литровый трехцилиндровый турбомотор, выдающий от 100 до 140 сил, а также двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра. Последний из них будет использоваться для «заряженной» модификации ST.

Ford Focus

Помимо «горячей» версии, у Ford Focus появится электрический и «вседорожный» вариант с защитным обвесом кузова, как на Fiesta Active.

Предполагается, что премьера нового «Фокуса» состоится в январе следующего года на моторшоу в Детройте.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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