Новинки Devel Motors
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Новинки Devel Motors
Ноябрь 15 15:02 2017

В Дубае Devel Motors представила внедорожник и гиперкар.

На моторшоу Devel Motors представила прототип шестиколесного внедорожника — Devel Sixty. Ориентировочная цена которого 450 000 долларов.

Devel Sixty

Производитель не приводит о внедорожнике никакой технической информации. Известно лишь то, что Devel Sixty оснащен портальными мостами, автоматической системой подкачки колес и шестиместным салоном.

Devel Sixty

Devel Sixty

Помимо внедорожника, компания представила в Дубае серийную версию гиперкара Devel Sixteen. Двухдверка получила 12,3-литровый двигатель V16 с четырьмя турбинами. Отдача агрегата — пять тысяч лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента.

Devel Sixteen

Заявленная максимальная скорость гиперкара — более 500 километров в час. Разгон до «сотни» будет занимать около 1,8 секунды.

Devel Sixteen

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diana
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