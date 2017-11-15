Новинки Devel Motors 18

В Дубае Devel Motors представила внедорожник и гиперкар.

На моторшоу Devel Motors представила прототип шестиколесного внедорожника — Devel Sixty. Ориентировочная цена которого 450 000 долларов.

Производитель не приводит о внедорожнике никакой технической информации. Известно лишь то, что Devel Sixty оснащен портальными мостами, автоматической системой подкачки колес и шестиместным салоном.

Помимо внедорожника, компания представила в Дубае серийную версию гиперкара Devel Sixteen. Двухдверка получила 12,3-литровый двигатель V16 с четырьмя турбинами. Отдача агрегата — пять тысяч лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента.

Заявленная максимальная скорость гиперкара — более 500 километров в час. Разгон до «сотни» будет занимать около 1,8 секунды.

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