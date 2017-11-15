Монстр Red Stone
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Монстр Red Stone
Ноябрь 15 12:01 2017

Умелец из Барнаула превратил ВАЗ-2121 «Нива» в бездорожного монстра

Старенькая Нива получила новую жизнь, благодаря жителю Барнаула, который потратил на превращение ВАЗ-2121 «Нива» в бездорожного монстра 2,5 года. Свой проект умелец назвал квадрокаром — Red Stone.

redstone

Квадрокар Red Stone был создан на базе тредверной Нивы, причем если мотор и коробки передач остались, то все остальное поменялось кардинально.

red stone

У машины появилась пространственная рама, созданная в соответствии с требованиями Российской Автоспортивной Федерации для класса трофи ТР-3, а также колесные диски размером 46 дюймов.

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Red StoneНива
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. 利安朱
    Ноябрь 15, 13:16 #1 利安朱

    «Зачем вам машины, если дорог нету» — уже неактуально! Всем переделать свои вазовские ведроверы ввот в такое чудо — и езжай себе по всем российским направлениям (читай — бездорожью!)…

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