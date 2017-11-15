Icona Vulcano Titanium 13

В Дубае представили сверхдорогой суперкар Icona Vulcano Titanium

Автосалон в Дубае откроет свои двери сегодня и продлится до 18 ноября. Некоторые издания уже опубликовали снимки серийного суперкара Icona Vulcano Titanium.

Одна из самых примечательных новинок Дубайского автосалона рискует стать самым дорогим автомобилей в мире. За разработку Icona Vulcano Titanium отвечает итало-китайская фирма Icona. Ценник уникальной модели достигает 2,7 млн долларов.

Модель Icona Vulcano Titanium построили на алюминиевом шасси, кузовные панели суперкара выполнены из карбона. Данное технологическое решение позволило существенно снизить массу автомобиля. В настоящее время вес суперкара не выше 1,6 тонны.

Что касается силового оснащения, то под капотом Icona Vulcano Titanium расположен двигатель на 6,2 литра, отдача которого составляет 670 лошадей. Силовой агрегат позаимствовали у Chevrolet Corvette C6 ZR1. Роскошный суперкар способен покорить сотню всего за 2,8 секунды. Максимум скорости – 355 км/ч.

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