Гибрид самолета и авто 7

Geely: Летающие автомобили представят в США

Китайская машиностроительная компания Geely готова заняться разработкой своего первого летающего автомобиля, специально для этого была приобретена американская фирма Terrafugia.

Как рассказал глава Geely Айн Цуйхуэй, с 2006 года Terrafugia занимается созданием гибридов автомобилей и самолетов. Цуйхуэй заверяет, что они давно заинтересовались этой американской фирмой, и следовательно ее инженерам предстоит продолжить разработку нового проекта в этом направлении.

В планах Geely достичь довольно серьезных успехов в разрешении проблем с транспортом в мире. Terrafugia это один из самых известных брендов, специализирующихся на постройке летающих авто.

Почти десять лет назад данная компания одна из первых занялась сборкой летающей машины Transition, представляющей собой 2-местный сверхлегкий самолет со складными крыльями. Впервые Transition запустили в 2009 году. Аппарат может перемещаться по воздуху со скоростью в 185 км/ч.

Источник