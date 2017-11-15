ГАИ не смогут требовать распечатку ОСАГО 80

Водителей освободят от обязанности предъявлять распечатку полиса ОСАГО в 2018 году.

Минфин инициирует внесение поправок в законодательство, которые отменят обязанность владельцев электронных полисов ОСАГО возить с собой распечатку для предъявления сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Соответствующую норму Минфин планирует внести в законопроект о повышении лимита по европротоколу, принятом Госдумой в первом чтении.

Сейчас сотрудник ДПС имеет право потребовать у держателя электронного полиса ОСАГО распечатку.

Мы хотим от этого отказаться. Когда был бланк строгой отчетности, было понятно, зачем это надо. А когда это бумажка, распечатанная на принтере — это уже не имеет особого смысла, — сказал Алексей Моисеев.

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