ГАИ не смогут требовать распечатку ОСАГО
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ГАИ не смогут требовать распечатку ОСАГО
Ноябрь 15 17:03 2017

Водителей освободят от обязанности предъявлять распечатку полиса ОСАГО в 2018 году.

Минфин инициирует внесение поправок в законодательство, которые отменят обязанность владельцев электронных полисов ОСАГО возить с собой распечатку для предъявления сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Полис ОСАГО

Соответствующую норму Минфин планирует внести в законопроект о повышении лимита по европротоколу, принятом Госдумой в первом чтении.

Сейчас сотрудник ДПС имеет право потребовать у держателя электронного полиса ОСАГО распечатку.

Мы хотим от этого отказаться. Когда был бланк строгой отчетности, было понятно, зачем это надо. А когда это бумажка, распечатанная на принтере — это уже не имеет особого смысла, — сказал Алексей Моисеев.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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