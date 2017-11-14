«СтопХам» уходит с улиц 88

Скандальный «СтопХам»перестанет бегать с наклейками за нарушителями ПДД

Руководитель скандального проекта «СтопХам» Дмитрий Чугунов заявил о том, что движение поменяет форму деятельности, передает «Коммерсант». Активисты этого движения больше не будут гоняться за водителями со своими знаменитыми наклейками, а создадут некий новый проект в интернете, с помощью которого будут освещать не только нарушения ПДД на дорогах, но и другие «резонансные и общественно-значимые проблемы».

По словам Чугунова, будет создано новое мобильное приложение, которое позволит гражданам сообщать о социальных проблемах, разбитых дорогах или авариях в ЖКХ. Вдобавок к этому на основе «СтопХама» будут развивать новый интернет-проект «Мы правы». Его главной целью станет правовое просвещение граждан.

«Мы пытаемся уйти в форму социального порицания и наклейки из бумажных превратить в электронные, чтобы обозначать рейтингами тех людей, которые наплевательски относятся к окружающим, регионы, которые хуже всего реагируют на обращения своих граждан. Вся эта информация к нам стекается, а мы просто становимся агрегатором, который будет этой информацией делиться с новостными агентствами и обычными гражданами в удобных форматах», — цитирует издание Дмитрия Чугунова.

Напомним, что общественное движение «СтопХам» было организовано еще в 2010 году. В рамках этого проекта активисты снимали на видео нарушителей ПДД (чаще всего правил парковки и езду по тротуарам), а самих нарушителей непременно «награждали» спицальной наклейкой на автомобиль. Многие «стопхамовские» акции заканчивались конфликтами, а в объектив нередко попадали чиновники, спортсмены и другие известные люди. Эту организацию пытались ликвидировать через суд, но «СтопХаму» удалось добиться отмены такого решения.

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