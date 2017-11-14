Распродажа дорогих кроссоверов

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания ОАО «Мостоотряд №19», которая сейчас проходит процедуру банкротства, выставила на продажу автопарк роскошных внедорожников и кроссоверов. Стоит напомнить, что данная компания отвечала за строительство КАД, ЗСД и Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге.
В опубликованном в минувшую пятницу, 10 ноября, документе говорится о том, что компания ОАО «Мостоотряд №19» организует торги, в рамках которых будут проданы премиальные внедорожники, входящие в состав автопарка предприятия. Отмечается, что речь идёт о таких моделях как Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Sport, Infiniti FX50, Lexus LX570 и других. Суммарно линейка состоит из шести автомобилей стоимостью в 7 200 000 рублей.
Отмечается, что дата проведения торгов пока не определена и будет озвучена в ближайшее время. На данный момент роскошные внедорожники находятся под залогом банка «Санкт-Петербург».
Стоит напомнить, что компания ОАО «Мостоотряд №19» была признана банкротом в октябре 2016 года, но финансовые проблемы начались ещё в 2014 году из-за практически полного отсутствия заказов. Работники предприятия не получали зарплату, а субподрядчики подали в суд и потребовали вернуть деньги.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Что то мне подсказывает, что при интересе к машинам надо проверять как они обслуживались и обслуживались ли с 14-го года. С 16-го не обслуживались наверняка. И почти наверняка продолжали ездить.
Впрочем, вряд ли покупать будут следующие хозяева. А барыгам для перепродажи — все равно.
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