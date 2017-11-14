Распродажа дорогих кроссоверов 93

Обанкротившийся строитель КАД и ЗСД выставил на продажу роскошные кроссоверы

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания ОАО «Мостоотряд №19», которая сейчас проходит процедуру банкротства, выставила на продажу автопарк роскошных внедорожников и кроссоверов. Стоит напомнить, что данная компания отвечала за строительство КАД, ЗСД и Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге.

В опубликованном в минувшую пятницу, 10 ноября, документе говорится о том, что компания ОАО «Мостоотряд №19» организует торги, в рамках которых будут проданы премиальные внедорожники, входящие в состав автопарка предприятия. Отмечается, что речь идёт о таких моделях как Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Sport, Infiniti FX50, Lexus LX570 и других. Суммарно линейка состоит из шести автомобилей стоимостью в 7 200 000 рублей.

Отмечается, что дата проведения торгов пока не определена и будет озвучена в ближайшее время. На данный момент роскошные внедорожники находятся под залогом банка «Санкт-Петербург».

Стоит напомнить, что компания ОАО «Мостоотряд №19» была признана банкротом в октябре 2016 года, но финансовые проблемы начались ещё в 2014 году из-за практически полного отсутствия заказов. Работники предприятия не получали зарплату, а субподрядчики подали в суд и потребовали вернуть деньги.

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