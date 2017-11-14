Рабочие Ford тестируют на конвейере экзоскелеты
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Рабочие Ford тестируют на конвейере экзоскелеты
Ноябрь 14 10:04 2017

Рабочие Ford тестируют на конвейере экзоскелеты.

Сотрудники сборочных линий Ford тестируют экзоскелет EksoVest для верхней части тела, который помогает снизить утомляемость и уменьшить вероятность травмы при выполнении операций над головой;

Ford тестируют экзоскелет EksoVest

EksoVest – новейший пример использования компанией Ford высокотехнологичных средств, который помогают снизить физическую нагрузку на сотрудников, осуществляющих сборку автомобилей.

Новый экзоскелет для верхней части тела, разработанный Ford в партнерстве с компанией Ekso Bionics, помогает уменьшить отрицательный эффект от подобных операций и снизить вероятность травмы.

Носимое устройство под названием EksoVest поднимает и поддерживает руки рабочего при выполнении операций над головой. «Экзожилет» подходит для людей ростом от 152 см до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг на каждую руку. Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру его удобно носить, устройство не стесняет движения рук оператора. Экзожилет не имеет батарей и кабелей: когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.

Разработанный для использования в динамичной рабочей среде – на заводах, строительных площадках и в логистических центрах, – жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижая нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме.

В дальнейшем компания планирует опробовать жилеты на конвейерах предприятий в других регионах, включая Европу и Южную Америку.

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Fordсистема безопасноститесты
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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