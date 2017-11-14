Рабочие Ford тестируют на конвейере экзоскелеты 17

Рабочие Ford тестируют на конвейере экзоскелеты.

Сотрудники сборочных линий Ford тестируют экзоскелет EksoVest для верхней части тела, который помогает снизить утомляемость и уменьшить вероятность травмы при выполнении операций над головой;

Новый экзоскелет для верхней части тела, разработанный Ford в партнерстве с компанией Ekso Bionics, помогает уменьшить отрицательный эффект от подобных операций и снизить вероятность травмы.

Носимое устройство под названием EksoVest поднимает и поддерживает руки рабочего при выполнении операций над головой. «Экзожилет» подходит для людей ростом от 152 см до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъемную силу в 2,3-6,8 кг на каждую руку. Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру его удобно носить, устройство не стесняет движения рук оператора. Экзожилет не имеет батарей и кабелей: когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.

Разработанный для использования в динамичной рабочей среде – на заводах, строительных площадках и в логистических центрах, – жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижая нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме.

В дальнейшем компания планирует опробовать жилеты на конвейерах предприятий в других регионах, включая Европу и Южную Америку.