Продажа автомобилей с ДВС прекратится через 30 лет 22

Toyota прогнозирует исчезновение автомобилей с ДВС с рынка к 2050 году.

К 2050 году в мире может полностью прекратиться продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом заявила глава отдела передовых исследований и разработок японского концерна Toyota Сейго Кузумаки.

К 2050 году выбросы углекислого газа автомобилями сократятся на 90% по сравнению с 2010 годом, и в первую очередь это будет достигнуто тем, что к этой дате прекратится продажа машин с двигателями внутреннего сгорания. Производство авто с ДВС завершится уже к 2040 году, – сказал Кузумаки.

При этом представитель Toyota уточнил, что гибриды будут использоваться в модельном ряду, однако главный упор будет сделан на электромобили.

В начале ноября стало известно, что совместное российско-японское предприятие «Прометей» запланировало производство собственных электрокаров с 2019 года. Изготавливать машины будут в Приморье.

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