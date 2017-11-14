Nissan Skyline GT-R R32 – самый быстрый 8

Фанаты назвали Nissan Skyline GT-R R32 лучшим гоночным автомобилем Nissan NISMO всех времен

Фанаты марки назвали Nissan Skyline GT-R R32 победителем в рейтинге #NISMOtop20.

Эта модель обогнала в рейтинге три уникальных гоночных GT-R: Nissan GT-R NISMO GT3, победившего в 12-часовой гонке Bathurst 12 Hour, серии Blancpain GT Series и чемпионате в категории GT300; чемпиона JGTC 2003 года Nissan Skyline GT-R R34 и Nissan GT-R NISMO GT500 – чемпиона Super GT 2014-2015 годов.

Гоночная родословная R32 и культовый статус этого автомобиля катапультировали его на вершину.

Skyline GT-R R32 выпускался всего пять лет, но при этом успел завоевать победы в самых престижных чемпионатах на трех континентах. В Европе R32 победил в общем зачете в 24-часовой гонке Spa 24 1991 года. В том же году он стал чемпионом Australian Touring Car Championship и повторил этот успех в следующем году, а также дважды выиграл гонку Bathurst 1000 (в 1991 и 1992 годах).

Однако наибольшего успеха R32 добился у себя на родине. Nissan Skyline GT-R R32 победил во всех гонках чемпионата Japanese Touring Car Championship в сезонах 1990, 1991, 1992 и 1993 годов, принеся славу командам Hasemi и Impul.

Помимо триумфального участия в гонках, на переход модели R32 в ранг культовых суперкаров сыграло и её включение в серию компьютерных игр Gran Turismo.

Горячо любимый геймерами гоночный чемпион Nissan Skyline GT-R R32 доказал свое превосходство на гоночной трассе, на экране компьютера и в рейтинге #NISMOtop20, став величайшим гоночным автомобилем Nissan NISMO всех времен.