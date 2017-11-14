«Москвичи отмучались» – С. Собянин 26

Собянин: благоустройство исторического центра Москвы завершено.

Сергей Собянин отчитался о благоустройстве исторического центра Москвы. По его словам, основные работы по благоустройству городских пространств в настоящее время завершены.

«Слава богу, москвичи отмучались после летних работ, после масштабной реконструкции улиц», — заявил мэр Москвы на заседании президиума московского правительства.

Реконструированы Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо, Старая, Новая и Славянские площади, Садовое кольцо. Заново созданы и реконструированы около сотни парковых территорий. Впервые в центре российской столицы появился парк «Зарядье».

В 2017 году благоустроено почти 3500 дворов. В этом году в Москве было капитально отремонтировано асфальтовое покрытие общей площадью почти 21 миллионов квадратных метров. Общая площадь благоустройства превысила 300 гектаров, дополнил мэра Москвы зам по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Это 119 объектов общей протяженность. 72,5 километра.

А с 2011 года площадь благоустройства в Москве выросла до 1810 гектаров.

Программа благоустройства «Моя улица» выполняется властями столицы с 2015 года, она должна была закончиться в 2018 году, но в середине октября мэрия продлила ее до 2020 года. Работы по благоустройству велись в центре Москвы, теперь программа затронет и спальные районы. Суммарные расходы городского бюджета на эту программу за пять лет могут составить, по подсчетам РБК, 200 млрд руб.

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