KIA Rio X-Line – старт продаж 46

В России стартуют продажи нового KIA Rio X-Line.

Созданный специально для российского рынка автомобиль предлагается в восьми вариантах комплектации, с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей (1,4 Kappa мощностью 100 л. с. или 1,6 Gamma мощностью 123 л. с.), механической или автоматической шестиступенчатыми трансмиссиями. Цена нового Rio X-Line составляет от 774 900 до 1 024 900 рублей в зависимости от комплектации.

KIA Finance предлагает ряд финансовых продуктов, делающих приобретение нового кросс-хэтчбека Rio X-Line еще более доступным. Разработанная KIA Finance в партнерстве с Русфинанс Банком программа «Год без платежей» предлагает беспрецедентные условия: при приобретении автомобиля клиенту компенсируются выплаченные за первый год срока кредитования платежи путем зачисления денежных средств на личный расчетный счет в банке.

В рамках этой программы предусмотрен двухгодичный срок кредитования с фиксированным первоначальным взносом 50% и гарантированной банком остаточной стоимостью автомобиля 50%.

На российском рынке кросс-хэтчбек Rio X-Line предлагает уровень оснащения, ранее недоступный для массовых автомобилей сегмента В+. Сочетание динамики и экономичности, удобства передвижения в городе и возможностей выезда на проселочные дороги, практичности городского хэтчбека призвано привлечь внимание самых разных категорий российских автомобилистов.

Новый KIA Rio X-Line доступен физическим лицам в лизинг по программе Leasing KIA Finance, действующей в настоящее время в крупнейших городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Тюмени и Уфе. Условия программы Leasing KIA Finance подразумевают ряд преимуществ по сравнению с приобретением автомобиля в кредит.

Как и на седан Rio, на KIA Rio X-Line распространяется действие программы государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц, начавшейся 30 октября 2017 года. В рамках госпрограммы выгода клиента составляет 10% от стоимости автомобиля, которые государство субсидирует в счет аванса лизинговой компании. В дополнение к этому клиенты Leasing KIA Finance могут получить выгоду 25 000 руб. на KIA Rio X-Line.

На новый кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA – 5 лет или 150 000 км пробега.