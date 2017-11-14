Электрокар от KIA 17

На тесты выехал электрический кроссовер KIA Niro EV

Южнокорейские машиностроители приблизились к завершению разработки электрокара KIA Niro EV. На это указывают шпионские фотографии, на которых изображен прототип кроссовера. Автомобильные папарацци запечатлели транспортное средство во время его дорожных испытаний на территории Германии.

На испытаниях прототип электрокара KIA Niro EV был замаскирован камуфлирующим материалом, однако и без этого уже известно, что автомобиль будет похож на обновленный KIA Niro PHEV, представленный в сентябре на выставке во Франкфурте. Новинка будет оснащаться батареями емкостью 39,2 кВт-ч или 64,2 кВт-ч. Первый аккумулятор позволит машине на полном заряде преодолевать расстояние в 390 километров, а второй энергоноситель обеспечит кроссоверу запас хода в 500 километров.

Чтобы зарядить батарею до 80%, нужно всего полчаса. Корейцы решили превратить модель KIA Niro в электрокар, воодушевившись ее успехом на рынке США и повышающимся на нее спросом в европейских странах. Стоимость машины составляет 24 750 евро в базовом исполнении, что в развитых государствах считается относительно невысоким ценником. Кроме того, кроссовер KIA Niro предлагается с семилетней гарантией.

Основой для электрокара KIA Niro EV послужила та же платформа, на которой построен вседорожник Hyundai Ioniq. Корейцы возлагают на обе модели большие надежды в соперничестве с Toyota Prius и Toyota C-HR на рынке «зеленого» транспорта.

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