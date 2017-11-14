ДТП с участием судьи 36

Следствие заинтересовалось скрутившим после ДТП номера судьей (видео)

В Азове производится процессуальная проверка по факту ДТП, одним из участников которого является судья, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета (СК). В настоящее время следствием выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По предварительным данным, 12 ноября 2017 года около 6-30 в г. Азове произошло столкновение автомобилей BMW под управлением судьи и Kia, управляемого местной жительницей. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, несовершеннолетнему пассажиру одной из машин причинен легкий вред здоровью», — сообщили в СК.

Напомним, что ранее сразу после ДТП очевидцы засняли на видео, как виновник происшествия сменил номера своего кроссовера на другие. Как писала «Газета.Ru», сам служитель Фемиды, который защищен иммунитетом от любого преследования, теперь уверяет, что был лишь пассажиром иномарки. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Как отмечает издание, если врачи квалифицируют вред здоровью пострадавшего ребенка как тяжкий, то водителю BMW, в случае если тот действительно отказался от освидетельствования, могла бы грозить уголовная ответственность по ч.2 ст. 264 УК РФ.

Однако возбудить уголовное дело в отношении судьи может только Генпрокурор РФ Юрий Чайка и только на основании решения коллегии из трех судей Ростовского областного суда при обязательном согласии квалификационной коллегии судей области. Такой же порядок действует и в случае административной ответственности.

Источник