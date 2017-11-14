Bentley Flying Spur Design Series от Mulliner в России 16

Flying Spur Design Series от Mulliner доступны в официальных дилерских центрах Москвы.

«Дизайнерская» серия предназначена для поклонников марки, которые предпочитают динамичные седаны с ярко выраженной индивидуальностью.

Спортивная версия Flying Spur Design Series V8 S мощностью 528 л.с. оснащается 21-дюймовыми дисками с шестью сдвоенными спицами и черной проточкой, которая подчеркивает динамические характеристики автомобиля. Flying Spur Design Series V8 S разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает максимальную скорость 306 км/ч.

Экстерьер автомобиля Flying Spur Design Series выделяется декоративной полосой, проходящей вдоль нижней части кузова и светодиодной подсветкой в корпусах зеркал. Полосы на бампере и нижней части дверей привлекают внимание ярким акцентирующим цветом. В темное время суток подсветка в наружных зеркалах проецирует на асфальт надпись «Mulliner».

Пространство салона Flying Spur Design Series создано вручную мастерами ателье Mulliner. Интерьер в исполнении дизайнеров ателье выполнен из кожи с и яркими акцентами. Сквозь перфорированную кожу верхнего слоя обшивки сидений проступает нижний слой такого же цвета, что и остальные акценты в дизайне лимитированной серии Flying Spur. Кожа дверных панелей и боковых поддержек сидений декорирована ромбовидной прострочкой Mulliner.

В оформлении салона использована уникальная палитра из трех оттенков кожи, среди которых выделяется акцентирующий цвет внутренней части «крыльев» передней панели и окантовки молдингов дверей. Центральная консоль отделана материалом Piano Black.

Ателье Mulliner впервые в автомобильной индустрии использовала для отделки салона углеволокно, армированное наночастицами титана. Накладки порогов выполнены в одном из пяти акцентирующих цветов и украшены светящейся надписью «Mulliner».

В России автомобили лимитированной серии Flying Spur Design Series эксклюзивно представлены в двух официальных дилерских центрах марки.