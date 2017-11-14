Bentley Flying Spur Design Series от Mulliner в России
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Bentley Flying Spur Design Series от Mulliner в России
Ноябрь 14 18:03 2017

Flying Spur Design Series от Mulliner доступны в официальных дилерских центрах Москвы.

«Дизайнерская» серия предназначена для поклонников марки, которые предпочитают динамичные седаны с ярко выраженной индивидуальностью.

Спортивная версия Flying Spur Design Series V8 S мощностью 528 л.с. оснащается 21-дюймовыми дисками с шестью сдвоенными спицами и черной проточкой, которая подчеркивает динамические характеристики автомобиля. Flying Spur Design Series V8 S разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает максимальную скорость 306 км/ч.

Flying Spur Design Series

Экстерьер автомобиля Flying Spur Design Series выделяется декоративной полосой, проходящей вдоль нижней части кузова и светодиодной подсветкой в корпусах зеркал. Полосы на бампере и нижней части дверей привлекают внимание ярким акцентирующим цветом. В темное время суток подсветка в наружных зеркалах проецирует на асфальт надпись «Mulliner».

Пространство салона Flying Spur Design Series создано вручную мастерами ателье Mulliner. Интерьер в исполнении дизайнеров ателье выполнен из кожи с и яркими акцентами. Сквозь перфорированную кожу верхнего слоя обшивки сидений проступает нижний слой такого же цвета, что и остальные акценты в дизайне лимитированной серии Flying Spur. Кожа дверных панелей и боковых поддержек сидений декорирована ромбовидной прострочкой Mulliner.

Flying Spur Design Series

В оформлении салона использована уникальная палитра из трех оттенков кожи, среди которых выделяется акцентирующий цвет внутренней части «крыльев» передней панели и окантовки молдингов дверей. Центральная консоль отделана материалом Piano Black.

Ателье Mulliner впервые в автомобильной индустрии использовала для отделки салона углеволокно, армированное наночастицами титана. Накладки порогов выполнены в одном из пяти акцентирующих цветов и украшены светящейся надписью «Mulliner».

В России автомобили лимитированной серии Flying Spur Design Series эксклюзивно представлены в двух официальных дилерских центрах марки.

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BentleyFlying Spur DesignMullinerдилерские центрыМосква
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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