Volkswagen Arteon — признан лучшим 12

Volkswagen Arteon был отмечен наградой «Золотой руль 2017»

В конкурсе «Золотой руль 2017» приняли участие 42 новые модели, которые были отобраны по итогам голосования, проведенного среди читателей журнала «AUTO BILD», газеты «Bild am Sonntag» и более чем двадцати других партнерских европейских изданий. 20 автомобилей, набравших наибольшее количество голосов в пяти категориях, перешли в следующий этап, на котором команда из 52 автомобильных экспертов протестировала их на итальянской гоночной трассе Balocco.

В состав жюри вошли гонщики Вальтер Рёрль (Walter Röhrl), Ханс-Йоахим Штук (Hans-Joachim Stuck), Мик Шумахер (Mick Schumacher), Маттиас Экстрём (Matthias Ekström), Себастьен Ожье (Sebastian Ogier) и Тимо Шайдер (Timo Scheider). Помимо этого, свои оценки автомобилям-участникам шорт-листа поставили немецкие знаменитости-автолюбители, главные редакторы специализированных изданий, эксперты в области подключенных автомобилей, дизайнеры, инженеры, опытные водители и – впервые – члены экологических организаций.

Жюри, признавшее Arteon лучшей среднеразмерной моделью премиум-класса, высоко оценило универсальность автомобиля, отличные настройки ходовой части, прекрасный мотор и великолепную управляемость. Для новой модели Volkswagen, предлагаемой как с передним, так и с полным приводом, доступны силовые агрегаты мощностью от 150 л.с. до 280 л.с.