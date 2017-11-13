Топ популярных автомобилей 40

Великолепная десятка: любимые автомобили россиян в этом году

Российский авторынок продолжает набирать обороты: октябрь стал восьмым месяцем подряд с положительной динамикой, что является самым продолжительным периодом роста с 2012 года. Продажи легкового и коммерческого транспорта увеличились на 17,3% и составили 148 000 автомобилей. Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в этом году рынок может вырасти на 10,8%, до 1,58 млн автомобилей, достигнув объема 2015 года.

KIA Rio

Четвертое поколение седана и хэтчбека стало октябрьским бестселлером — всего было реализовано 8700 автомобилей. С учетом того, что Ria являлась наиболее продаваемой в первом полугодии и сентябре, у модели есть все шансы оспорить первенство Lada Granta по итогам года.

Lada Granta

Самая бюджетная модель «АвтоВАЗа» ожидаемо является самой продаваемой в линейке завода — в октябре было реализовано 8200 машин. Granta несколько лет возглавляла рейтинг ТОП-10, однако в последние годы модель теснят Hyundai Solaris и Kia Rio.

Hyundai Creta

Компактный кроссовер не только вошел в пятерку самых продаваемых автомобилей, но возглавил этот рейтинг в категории SUV. В прошлом месяце реализация этой модели увеличилась на 16% и составила 6400 машин. Примечательно, что вседорожник обошел по популярности седан Hyundai.

Hyundai Solaris

В 2016 году Solaris стал первой иномаркой в истории российского авторынка, сумевшей сместить с пьедестала модель «АвтоВАЗа». Однако, несмотря даже на обновление, модель едва ли повторит свой успех: по итогам полугодия Solaris на четвертом месте, по итогам октября — на пятом (5100)

Volkswagen Polo

Хотя немецкий концерн рапортовал о рекордном росте продаж автомобилей в России с начала года, бюджетной модели Polo пока не удалось вернуться в ТОП-5 авторынка — всего в октябре было реализовано 4000 машин, при этом динамика отрицательная: -9% к прошлому году.

Renault Duster

Продажи внедорожника составили 4000 единиц, что на 500 автомобилей меньше, чем годом ранее. Модель занимает вторую строчку в рейтинге самых популярных SUV на российском рынке, обгоняя Toyota RAV4 и Chevrolet Niva.

Lada Largus

Совместная модель «АвтоВАЗа» и Renault обладает наибольшем показателем выручки в сегменте минивенов, опережая Kia Venga и Toyota Alphard. В октябре было реализовано 3700 Lada Largus, что подняло модель с 11 места на 8-е в рейтинге.

Lada Xray

Модель остается лидером по темпам роста среди всех автомобилей Lada — в октябре было реализовано 3000 автомобилей, на 1100 больше, чем годом ранее.

Renault Logan

Замыкает ТОП-10 Logan — некогда одна из самых популярных моделей рынка. В октябре было продано 3000 автомобилей, что на 500 единиц меньше, чем в том же месяце прошлого года.

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