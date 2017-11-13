Спрос на Mitsubishi 60

Кросс-вэн Mitsubishi Xpander стал пользоваться повышенным спросом у покупателей

Из-за повышенного спроса на Mitsubishi Xpander производитель намерен запустить вторую смену на сборочном конвейере. С момента старта продаж автомобиля прошло всего лишь 2,5 месяца, а компании удалось продать уже 40 тысяч экземпляров.

Как заявляют представители Mitsubishi, популярность нового кросс-вэна оказалась намного выше, чем они ожидали, и из-за этого потребовалась срочная наладка дополнительных производственных мощностей. Уже вскоре на предприятиях запустят выпуск модели Xpander в две смены. Дополнительная сборка должна полностью удовлетворить запросы клиентов.

Несмотря на малый срок присутствия на рынке, компактный внедорожник успел стать весьма популярным. Его габариты не очень впечатляющие и составляют 4475х1750х1700 мм, но при этом его дорожный просвет равен 205 мм. Под капотом новинки мотористы установили уже знакомый автолюбителям бензиновый двигатель 4A91, уже применявшийся в модели Colt. Эта силовая установка развивает 120 лошадиных сил при объёме в 1,5 кубических литра. На новинке он работает в паре с вариативной коробкой передач.

В комплектацию входит система кругового обзора, использующая несколько камер, а также система, помогающая при подъёме и спуске с холма. Также водитель получит в своё распоряжение опцию, контролирующую движение авто по одной линии. Помимо этого, покупатель получает неплохой мультимедийный блок, позволяющий подключение смартфона и панорамную стеклянную крышу. Цена на Mitsubishi Xpander составляет 812 тысяч рублей.

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