Серьезная конкуренция для Hyundai 88

LIFAN привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

Китайский автогигант Lifan собирается привезти в Россию свой новый кроссовер X70, который должен составить серьезную конкуренцию бестселлеру Hyundai Creta.

Дизайн автомобилей весьма схож за исключением ряда более современных деталей экстерьера у китайца. Продавать новый Lifan X70 в РФ будут параллельно с младшим собратом X60.

Габаритные размеры китайского «убийцы» Креты окажутся чуть больше, чем у его оппонента: длина – 4390 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2610 мм, клиренс – 196 мм.

Приводить в движение кроссовер будет 2-литровый 141-сильный двигатель, пару которому составит 5-ступенчатая МКПП и бесступенчатый вариатор. Привод может быть только передним.

В базовой комплектации новый Lifan X70 получит: систему кондиционирования воздуха в салоне, четыре подушки безопасности, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, систему стабилизации, электронный ручной тормоз и многое другое.

В «топовой» версии автомобиль оборудуют 18-дюймовыми «катками», кожаными сиденьями, панорамной крышей, мультимедийной системой с камерой заднего вида, круиз-контролем итд.

Официальные даты выхода нового Lifan X70 в продажу в России пока не оглашаются.

Источник