Серьезная конкуренция для Hyundai
88

Серьезная конкуренция для Hyundai
Ноябрь 13 12:02 2017

LIFAN привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

Китайский автогигант Lifan собирается привезти в Россию свой новый кроссовер X70, который должен составить серьезную конкуренцию бестселлеру Hyundai Creta.

Дизайн автомобилей весьма схож за исключением ряда более современных деталей экстерьера у китайца. Продавать новый Lifan X70 в РФ будут параллельно с младшим собратом X60.

Габаритные размеры китайского «убийцы» Креты окажутся чуть больше, чем у его оппонента: длина – 4390 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2610 мм, клиренс – 196 мм.

Приводить в движение кроссовер будет 2-литровый 141-сильный двигатель, пару которому составит 5-ступенчатая МКПП и бесступенчатый вариатор. Привод может быть только передним.

В базовой комплектации новый Lifan X70 получит: систему кондиционирования воздуха в салоне, четыре подушки безопасности, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, систему стабилизации, электронный ручной тормоз и многое другое.

lifan

В «топовой» версии автомобиль оборудуют 18-дюймовыми «катками», кожаными сиденьями, панорамной крышей, мультимедийной системой с камерой заднего вида, круиз-контролем итд.

Официальные даты выхода нового Lifan X70 в продажу в России пока не оглашаются.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Hyundai CretaLifan x70кроссовер
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Audi представил обновленный кроссовер Q3

Audi представил обновленный кроссовер Q3 0

Ford хочет получать топливо из углекислого газа

Ford хочет получать топливо из углекислого газа 0

Honda пострадала от WannaCry

Honda пострадала от WannaCry 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.