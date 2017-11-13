Ретро Ford Model T 31

В Москве продают легендарный Ford Model T 1923 года выпуска — «Жестяную Лиззи»

В Москве выставили на продажу раритетный автомобиль Ford Model T 1923 года выпуска. Объявление появилось на портале auto.ru. Цена вопроса — 85 тыс. долларов (5 млн рублей). Продавец сообщил, что автомобиль отлично сохранился.

Автомобиль оснащен 2,9-литровым двигателем в 20 л.с. Механическая трансмиссия.

Продавец уверяет, что автомобиль является подлинным и ремонта не требует. В историю Ford Model T вошел также под другим именем — «Жестяная Лиззи». Именно с нее началась автомобилизация США.

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