Ретро Ford Model T

В Москве выставили на продажу раритетный автомобиль Ford Model T 1923 года выпуска. Объявление появилось на портале auto.ru. Цена вопроса — 85 тыс. долларов (5 млн рублей). Продавец сообщил, что автомобиль отлично сохранился.
Автомобиль оснащен 2,9-литровым двигателем в 20 л.с. Механическая трансмиссия.
Продавец уверяет, что автомобиль является подлинным и ремонта не требует. В историю Ford Model T вошел также под другим именем — «Жестяная Лиззи». Именно с нее началась автомобилизация США.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
О! У меня такой же есть!!! Только в масштабе 1:43….
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