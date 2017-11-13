Отказ от WRX STI
11

Отказ от WRX STI
Ноябрь 13 10:01 2017

Компания Subaru опровергла отказ от седана WRX STI

Недавно бренд Subaru продемонстрировал «прощальную» модификацию WRX STI исключительно для рынка Великобритании, у автомобиля появились дополнения такие же, как у модели для США.

Ранее в британском офисе компании Subaru заявили, что лучше будет, если модель WRX STI внесёт свой вклад в новые разработки, чем застынет в нынешнем состоянии. При этом представители японского автоконцерна уточнили, что «заряженный» седан исчезнет только с рынка Великобритании, а в других странах автомобиль будет доступен.

Стоит напомнить, что Subaru WRX STI оснащён турбодвигателем мощностью 300 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с механической трансмиссией. Для того чтобы разогнаться до первой «сотни» седану понадобиться 5,2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается 250 км/час.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Subaru WRX STIВеликобритания
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Совет федерации вставляет шипы в колеса

Совет федерации вставляет шипы в колеса 1

В Германии запретили кроссоверы Porsche Cayenne с трехлитровыми дизелями

В Германии запретили кроссоверы Porsche Cayenne с трехлитровыми дизелями 9

Volvo XC90: чем дороже, тем лучше

Volvo XC90: чем дороже, тем лучше 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.