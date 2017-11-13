Отказ от WRX STI 11

Компания Subaru опровергла отказ от седана WRX STI

Недавно бренд Subaru продемонстрировал «прощальную» модификацию WRX STI исключительно для рынка Великобритании, у автомобиля появились дополнения такие же, как у модели для США.

Ранее в британском офисе компании Subaru заявили, что лучше будет, если модель WRX STI внесёт свой вклад в новые разработки, чем застынет в нынешнем состоянии. При этом представители японского автоконцерна уточнили, что «заряженный» седан исчезнет только с рынка Великобритании, а в других странах автомобиль будет доступен.

Стоит напомнить, что Subaru WRX STI оснащён турбодвигателем мощностью 300 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с механической трансмиссией. Для того чтобы разогнаться до первой «сотни» седану понадобиться 5,2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается 250 км/час.

Источник