Обновленный QX80
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Обновленный QX80
Ноябрь 13 11:05 2017

Infiniti презентовала обновленный QX80.

Infiniti представила обновленный внедорожник QX80. Модель выполнена в стилистике концепт-кара QX80 Monograph, дебютировавшего весной этого года на моторшоу в Нью-Йорке. Дебют серийного автомобиля состоится 14 ноября в Дубае.

QX80

После рестайлинга у внедорожника изменились фары головного света, которые теперь расположены выше, чем ранее. Появились иные задние фонари с другой крышкой багажника и модернизированная решетка радиатора, а также изменен дизайн бамперов.

QX80

В салоне изменилась подсветка приборной панели, появились новые варианты отделки, другие подстаканники и экраны задней мультимедийной системы, которые стали больше на дюйм.

QX80 салон

Infiniti улучшила шумоизоляцию внедорожника, в особенности в районе дверей и за передней панелью. При этом техническая начинка внедорожника осталась прежней.

QX80 по-прежнему будет предлагаться с 5,6-литровой «восьмеркой», выдающей 405 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Трансмиссия – автоматическая семиступенчатая. С нуля до 100 км/час модель разгоняется за 6,5 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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