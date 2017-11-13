Lada Granta и смартфон
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Lada Granta и смартфон
Ноябрь 13 15:03 2017

Lada Granta получит систему управления со смартфона.

В 2018 г. автомобили Granta будут оснащены системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect. С помощью этой системы, разработанной компанией «Лаборатория умного вождения», можно будет удаленно запускать двигатель, открывать двери, включать фары, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля (пробег, уровень топлива, заряд аккумулятора и проч.).

Lada Granta получит систему управления со смартфона

Системой Lada Connect будут оснащены машины в комплектации люкс (для комплектации стандарт это будет дополнительной опцией). Оборудование появится на обновленной Lada Granta.

Всего в 2018 г. предполагается выпустить до 10 000 автомобилей Granta с Lada Connect. Они будут дороже моделей без этой системы примерно на 10 000 руб. Систему, похожую на будущую Lada Connect, можно установить и сейчас у дилеров за определенную плату.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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