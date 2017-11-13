Клиент «Яндекс.Такси» расстрелял водителя

В центре столицы клиент сервиса «Яндекс.Такси» открыл стрельбу из-за несвоевременной подачи машины, один человек ранен.
Инцидент произошел в центре Москвы — на парковке у магазина «Азбука вкуса» на Бакунинской улице. Сперва мужчина обругал водителя за то, что тот с опозданием подал машину бизнес-класса, а затем отменил заказ. Тогда таксист позвал двух знакомых для продолжения разговора. После этого клиент достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил.
Один из знакомых водителя получил рану бедра. Медицинская помощь потерпевшему не понадобилась.
Полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Уже известно, что у стрелявшего имеется разрешение на оружие.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
А если прочитать внимательно — клиент обругал водителя за опаздание и отменил заказ. А водитель позвал двух приятелей для «продолжения разговора».
Кто-то готов предположить, что водитель хотел принести извинения при свидетелях? Или все-таки дело уверенно шло к угрозам клиенту?
Втроем. Одному.
А что было бы в сводке происшествий, не будь у него травмата?
Стрелял? В водителя?
Only registered users can comment.