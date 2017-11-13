Клиент «Яндекс.Такси» расстрелял водителя
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Клиент «Яндекс.Такси» расстрелял водителя
Ноябрь 13 21:02 2017

Мужчина в центре Москвы обстрелял водителя «Яндекс.Такси» из-за поздней подачи машины.

В центре столицы клиент сервиса «Яндекс.Такси» открыл стрельбу из-за несвоевременной подачи машины, один человек ранен.

пистолет выстрел

Инцидент произошел в центре Москвы — на парковке у магазина «Азбука вкуса» на Бакунинской улице. Сперва мужчина обругал водителя за то, что тот с опозданием подал машину бизнес-класса, а затем отменил заказ. Тогда таксист позвал двух знакомых для продолжения разговора. После этого клиент достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил.

Один из знакомых водителя получил рану бедра. Медицинская помощь потерпевшему не понадобилась.

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Уже известно, что у стрелявшего имеется разрешение на оружие.

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правонарушениестрельбаЯндекс.Такси
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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Pavel Andronov
    Ноябрь 13, 21:37 #1 Pavel Andronov

    А если прочитать внимательно — клиент обругал водителя за опаздание и отменил заказ. А водитель позвал двух приятелей для «продолжения разговора».
    Кто-то готов предположить, что водитель хотел принести извинения при свидетелях? Или все-таки дело уверенно шло к угрозам клиенту?
    Втроем. Одному.
    А что было бы в сводке происшествий, не будь у него травмата?

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