Клиент «Яндекс.Такси» расстрелял водителя 63

Мужчина в центре Москвы обстрелял водителя «Яндекс.Такси» из-за поздней подачи машины.

В центре столицы клиент сервиса «Яндекс.Такси» открыл стрельбу из-за несвоевременной подачи машины, один человек ранен.

Инцидент произошел в центре Москвы — на парковке у магазина «Азбука вкуса» на Бакунинской улице. Сперва мужчина обругал водителя за то, что тот с опозданием подал машину бизнес-класса, а затем отменил заказ. Тогда таксист позвал двух знакомых для продолжения разговора. После этого клиент достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил.

Один из знакомых водителя получил рану бедра. Медицинская помощь потерпевшему не понадобилась.

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Уже известно, что у стрелявшего имеется разрешение на оружие.

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